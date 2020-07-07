Сотрудников уголовного розыска обвиняют в «выбивании» показаний из подростка
В Улан-Удэ возбуждены уголовные дела на трёх сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2. Уголовные дела связаны с применением недозволенных методов дознания, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, 4 июля около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка по подозрению в кражах. Следствие полагает, что в служебном кабинете к подростку применили насилие, ему причинили телесные повреждения.
Полицейские задержаны, им предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщал «Байкал-Daily», версия самих полицейских выглядит иначе. Они заявляют, что молодой человек получил травмы, убегая от них через окно квартиры.
В Улан-Удэ возбудили уголовные дела на трёх полицейских
Происшествия, Фото:
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