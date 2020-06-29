Погибший мальчик не умел плавать
Вечером 27 июня в реке Иркут возле улуса Нуган Тункинского района утонул 15-летний подросток. Следователи приступили к доследственной проверке, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, подросток во время летних каникул проживал вместе с родителями в улусе Нуган. 27 июня он вместе с друзьями направился к реке, протекающей возле их деревни, чтобы искупаться. Но так как мальчик как не умел плавать, он бродил один в воде возле берега, пока остальные дети резвились вдали.
Подросток не заходил в воду глубоко, но внезапно шагнув в сторону, он провалился в промоину. Его тут же подхватило течением и отнесло от берега. Подросток не смог выбраться на сушу, захлебнулся и утонул.
Остальные дети бросились ему на выручку, извлекли из воды и пытались оказать помощь. Позже к месту происшествия подошли взрослые, вызвали скорую медицинскую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть мальчика.
Эта смерть стала уже пятой трагедией на воде в Бурятии за короткое время. Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июня на реке Темник утонул рыбак из Улан-Удэ.
22 июня в Улан-Удэ, в районе моста через Селенгу, погиб 39-летний мужчина. Он умер геройски, спасая двух тонувших девочек.
20 июня на Карасином озере в Иволгинском районе Бурятии утонул пьяный мужчина. Поиски его тела заняли более суток.
19 июня в Селенгинском районе в реке Убукун утонул 1,5-годовалый малыш, оставшийся без присмотра взрослых. Его родители в это время обустраивали лагерь на берегу.
В Бурятии 15-летний подросток утонул, провалившись в промоину
Происшествия, Фото:
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