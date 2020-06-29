 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

В Бурятии 15-летний подросток утонул, провалившись в промоину

В Бурятии 15-летний подросток утонул, провалившись в промоину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погибший мальчик не умел плавать

Вечером 27 июня в реке Иркут возле улуса Нуган Тункинского района утонул 15-летний подросток. Следователи приступили к доследственной проверке, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, подросток во время летних каникул проживал вместе с родителями в улусе Нуган. 27 июня он вместе с друзьями направился к реке, протекающей возле их деревни, чтобы искупаться. Но так как мальчик как не умел плавать, он бродил один в воде возле берега, пока остальные дети резвились вдали.

Подросток не заходил в воду глубоко, но внезапно шагнув в сторону, он провалился в промоину. Его тут же подхватило течением и отнесло от берега. Подросток не смог выбраться на сушу, захлебнулся и утонул.

Остальные дети бросились ему на выручку, извлекли из воды и пытались оказать помощь. Позже к месту происшествия подошли взрослые, вызвали скорую медицинскую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть мальчика.

Эта смерть стала уже пятой трагедией на воде в Бурятии за короткое время. Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июня на реке Темник утонул рыбак из Улан-Удэ.

22 июня в Улан-Удэ, в районе моста через Селенгу, погиб 39-летний мужчина. Он умер геройски, спасая двух тонувших девочек.

20 июня на Карасином озере в Иволгинском районе Бурятии утонул пьяный мужчина. Поиски его тела заняли более суток.

19 июня в Селенгинском районе в реке Убукун утонул 1,5-годовалый малыш, оставшийся без присмотра взрослых. Его родители в это время обустраивали лагерь на берегу.


смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Происшествия, 29.06.2020
Женщина хотела купить бассейн за семь тысяч на сайте
В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО
В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО
Происшествия, 29.06.2020
Следователи начали доследственную проверку после взрыва на СТО
В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
Происшествия, 29.06.2020
По предварительным данным, во время работ произошёл взрыв, а затем возник пожар
В Улан-Удэ подозреваемая в краже денег и карты попала на видео
В Улан-Удэ подозреваемая в краже денег и карты попала на видео
Происшествия, 29.06.2020
Женщина чужой карты рассчиталась в торговых точках по улице Шумяцкого. ВИДЕО
В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека
В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека
Происшествия, 29.06.2020
Самостоятельно вышли из горящего дома 14 человек
В Бурятии завотделением онкодиспансера обвиняется в вымогательстве взятки
В Бурятии завотделением онкодиспансера обвиняется в вымогательстве взятки
Происшествия, 29.06.2020
Правоохранительные органы ищут других возможных пострадавших от действий заведующего отделением онкологического диспансера
Призывник из Иркутской области погиб в Воронежской области
Призывник из Иркутской области погиб в Воронежской области
Происшествия, 29.06.2020
В Главном военном СУ СКР утверждают, что рядовой совершил суицид, однако опекун погибшего считает, что его убили
Экс-сотрудника МЧС в Забайкалье будут судить за мошенничество
Экс-сотрудника МЧС в Забайкалье будут судить за мошенничество
Происшествия, 29.06.2020
Ему вменяется хищение денег при заключении государственных контрактов
На станции в Иркутской области задержали парня с килограммом марихуаны
Происшествия, 29.06.2020
20-летнего молодого человека остановили на стации Черемхово-Макарьево
В Иркутской области 10-летний мальчик увяз в иле и утонул
В Иркутской области 10-летний мальчик увяз в иле и утонул
Происшествия, 29.06.2020
Его друзья достали уже бездыханное тело  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^