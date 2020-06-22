В Бурятии утонул 1,5-годовалый ребёнок

Родители малыша с компанией друзей отправились на отдых к реке



Днём 19 июня на берегу притока реки Убукун возле улуса Харгана Селенгинского района Бурятии утонул 1,5-годовалый мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, 19 июня днём несколько семей с детьми на машинах выехали для отдыха из улуса Харгана к расположенному неподалёку озеру Абрамово и вытекающей из него реки. В общей сложности компания насчитывала семерых взрослых и 12 детей. Один из малышей в поездке уснул на заднем сиденье автомобиля.



Приехав на место, родители не стали его будить, отвлеклись и начали обустраивать стоянку. Спустя несколько минут мальчик проснулся, выбрался из машины и пошёл к протекающей рядом реке. Не удержавшись на крутом берегу, ребёнок упал вниз в воду и утонул.



Взрослые спохватились лишь спустя несколько минут и стали искать малыша. Вскоре на берегу они увидели его соску, а затем ниже по течению обнаружили тело.



- В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

