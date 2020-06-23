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В Улан-Удэ мужчина утонул, спасая девочек

В Улан-Удэ мужчина утонул, спасая девочек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасённые девочки убежали, и сейчас их ищут

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 22 июня, на реке Селенга в Улан-Удэ утонул мужчина. Сегодня стало известно, что погибшему 39 лет, он погиб геройски, спася от смерти двух девочек.

Следователи проводят по данному факту проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, днём 22 июня мужчина, его брат и жена пришли на берег реки возле Селенгинского моста на рыбалку. Через некоторое время рядом с рыбаками расположились две девочки, на вид 13-14 лет, которые стали купаться. Находясь в воде на расстоянии около 15 метров от берега, дети начали тонуть, кричать и звать на помощь. Оба мужчины кинулись в реку. Доплыв до девочек, они стали выталкивать их к берегу.

В этот момент один из мужчин, попав в водоворот и сильное течение, ушёл под воду. Дети вместе со вторым мужчиной благополучно выбрались на сушу. Девочки схватили одежду и сразу убежали с места происшествия, пока взрослые вызывали спасателей.

Следствие просит спасённых девочек, оказавшихся очевидцами происшествия, позвонить по телефону: 8 (3012) 44-72-89 (следственный отдел по Советскому району) и рассказать об обстоятельствах несчастного случая.

Это уже третья трагедия на воде за четыре дня. Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня в Селенгинском районе в реке Убукун утонул 1,5-годовалый мальчик, пока его родители разбивали лагерь на берегу.

Ещё одна трагедия произошла 20 июня на озере Карасином в Иволгинском районе Бурятии. Поиски утонувшего мужчины заняли более суток. Обнаружить тело спасателям удалось при помощи гидролокатора.


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