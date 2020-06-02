В Бурятии адвокат вымогал у следователя полмиллиона рублей

Адвокат угрожал распространить сведения, якобы порочащие репутацию следователя



В отношении адвоката адвокатской палаты Бурятии возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере. Делом занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По версии следствия, подозреваемый адвокат отстаивал интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого. Суд признал военного виновным и приговорил к длительному сроку лишения свободы.



- После того, как приговор вступил в законную силу, адвокат стал вымогать у следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, 500 тысяч рублей. При этом он угрожал распространить сведения, якобы порочащие его репутацию, - сообщили в Следственном управлении.



Следователь доложил руководству о вымогательстве, после чего под контролем сотрудников УФСБ по Бурятии передал адвокату часть суммы. При получении денег подозреваемый был задержан.



Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы установить полную картину преступления. Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого адвоката меры пресечения в виде заключения под стражу.



