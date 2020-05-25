Иркутская область обогнала Бурятию по числу больных коронавирусом



Накануне в Иркутске пресекли массовое заражение коронавирусной инфекцией. На одной из строек задержано и доставлено на лечение 90 человек, контактировавших с заражёнными COVID-19. Все они знали о контакте, но поехали на заработки, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Впервые Иркутская область обогнала Бурятию по числу случаев заражения коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 25 мая 1254 случая (+45 за сутки) . В Иркутской области же произошёл очередной резкий скачок – ещё 112 больных за сутки. Итого на сегодня в Иркутской области 1306 случаев заражения.Госпитализированы в Иркутской области 1050 человек, из них 106 — из обсерваторов и 512 — вахтовики.За весь период выздоровели 239 пациентов. Умерли 9 человек с коронавирусом, из них восемь скончались от сопутствующих (хронических) заболеваний.Эта группа людей проживает в общежитии в рабочем посёлке Маркова. В нём был выявлен очаг инфекции. У всех жителей, а это 291 человек, начали брать анализы, но 90 человек решили скрыться и отправились на работу с постоянным проживанием - на стройку в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Уехавших обнаружили в тот же день. Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причём бессимптомно. Сейчас их отправили на лечение по месту жительства.- Наша задача - изолировать заболевших и контактных лиц. В общежитии посёлка Маркова подготовлены условия для лечения, есть врачи, необходимые лекарства, теперь его круглосуточно охраняет полиция, выйти оттуда не возможно. При ухудшении состояния больных госпитализируют в Иркутскую областную инфекционную больницу, - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.Сейчас в общежитии находится 157 заболевших коронавирусной инфекцией. Начат розыск людей, которые контактировали со сбежавшими из общежития в Маркова. Среди них могут быть водители автобусов, таксисты, работники магазинов.- Сегодня мы имеем дело с вопиющим фактом, когда подрядная организация, нарушая все нормы санитарного законодательства, берёт на работу на объект людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Сейчас всю группу мы принудительно отправляем обратно в карантинную зону. Здесь присутствуют все службы, в том числе министерство здравоохранения Иркутской области, полиция, прокуратура. Если нужно решение суда, то оно будет. Других вариантов нет, - прокомментировал врио губернатора Игорь Кобзев.