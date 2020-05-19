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В Бурятии скрывается мужчина с простреленной полицейским ногой

В Бурятии скрывается мужчина с простреленной полицейским ногой
Происшествия, 
Следственный комитет обнародовал подробности нападения на полицейского в Иволгинском районе 

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 18 мая, в Иволгинском районе Бурятии компания мужчин напала на полицейских. Сотрудник полиции вынужден был применить оружие, стреляя по ногам нападавших. К вечеру стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Пресс-служба СУ СКР по Бурятии раскрыла подробности преступления.

По данным следствия, 18 мая около 17 часов два сотрудника уголовного розыска местного отдела полиции занимались поиском «чёрных лесорубов». Двигаясь на автомобиле по просёлочной автодороге, возле села Кокорино среди компании местных жителей они увидели мужчину, который мог быть причастен к незаконной рубке.

Один из полицейских, находившийся в форменной одежде, вышел из машины и направился к толпе. Подозреваемый мужчина выскочил ему навстречу, крикнул, что не сдастся. После он выхватил нож и попытался нанести им удары сотруднику полиции. В это же время его приятель, находившийся в толпе, напал на полицейского со спины, обхватив руками за шею.

Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он сделал один предупредительный выстрел, а затем два выстрела на поражение – в ноги нападавших.

Мужчине с ножом пуля попала в стопу, его соучастнику – в бедро.

После этого компания разбежалась. Один из раненых позже обратился в лечебное учреждение. Второй мужчина, раненый в стопу, в настоящее время скрывается от правоохранительных органов. В связи с этим объявлен его розыск.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, - уточнили в Следственном управлении.

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