В Бурятии полицейский отстреливался от нападавших

«Чёрные лесорубы» в лесу напали на сотрудников полиции



Вечером 18 мая в селе Кокорино Иволгинского района Бурятии полицейские обнаружили мужчин, разыскиваемых по делу о незаконных рубках. Мужчины находились в компании своих товарищей.



При попытке задержания мужчина оказали сопротивление полицейским, напав на правоохранителей. Один из них также угрожал сотрудникам ножом.



Тогда сотрудник уголовного розыска отдела МВД России по Иволгинскому району сделал один предупредительный выстрел из табельного оружия в безопасном направлении. Когда предупреждение не подействовало, полицейский дважды выстрелил по ногам граждан.



С ранением ноги один из подозреваемых госпитализирован. Другие участники инцидента с места происшествия сбежали. Все они установлены, четверо уже задержаны полицейскими при силовой поддержке ОМОН. Идёт розыск остальных сбежавших мужчин.



Материалы по факту применения табельного оружия направлены в следственный отдел, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении участников инцидента, МВД просит обратиться в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-53-70, 102 или 112.



