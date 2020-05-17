Второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся в сутки
Второй день подряд в России фиксируется суточный прирост выявленных случаев коронавируса ниже 10 тысяч человек, на это обратила внимание «Газета.Ру».
За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9 709 случаев коронавирусной инфекции. Накануне в стране зафиксировали 9 200 случаев коронавируса в 83 субъектах.
Всего на сегодняшний день в стране выявили 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2631.
В Бурятии 948 подтверждённых случаев заражения COVID-19 (+56 новых больных).
В России выявили 9 709 новых случаев коронавируса
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