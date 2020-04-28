Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии перевалило за 240
В Бурятии за сутки выявили 18 новых больных коронавирусом. Накануне было 227 случаев, на утро 28 апреля уже 245 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня умерла третья пациентка с коронавирусом.
Также в статистику входят 77 человек, которые уже завершили лечение и выписались из больницы. В том числе за прошедшие сутки выписались семь человек.
Проходят лечение в стационарах 157 пациентов. На данный момент госпитализируют ещё восемь человек.
В инфекционных стационарах 11 детей с коронавирусом. Их стало больше, накануне было шесть. Состояние всех юных больных удовлетворительное.
В отделении реанимации находятся два тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1014 человек, все лабораторно обследованы.
В Бурятии выявили 18 новых больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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