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В Бурятии умерла третья пациентка с коронавирусом

В Бурятии умерла третья пациентка с коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пациентка с подтверждённым коронавирусом умерла сегодня

Во вторник, 28 апреля, в Улан-Удэ скончалась пожилая женщина 1948 года рождения, у которой был подтверждён диагноз коронавирус. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

- Летальный исход наступил у пациентки от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности, - уточнили в оперштабе.

Известно, что совсем незадолго до смерти состояние женщины улучшилось. 27 апреля она была переведена с улучшением из реанимации в отделение. 28 апреля произошла внезапная сердечная недостаточность, и больная скончалась.

Это третья смерть пациентов в COVID-19 в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля умерла 73-летняя женщина. 14 апреля скончалась 86-летняя пациентка.

Число случаев коронавируса в Бурятии выросло с 227 до 245.

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