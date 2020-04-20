За сутки выявили ещё пять больных COVID-2019
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии вновь выросло. Накануне выявили пять новых больных. Таким образом, за сутки число лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019 выросло со 120 до 125.
В статистику входят 38 человек, которые завершили лечение и выписались из больницы. В том числе за прошедшие сутки выздоровел один человек. Также учитываются две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, вторая – 14 апреля. В стационарах продолжают лечение 84 пациента. Ещё одного заболевшего сейчас госпитализируют.
На госпитализации находится 13 детей с COVID-19. Больных детей стало больше: накануне в больнице было 11 детей. Их состояние удовлетворительное.
- Больных с внебольничной пневмонией – 42 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 27, в возрасте старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – восемь человек. В реанимации находится пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, один пациент - на ИВЛ, - сообщили в оперштабе.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1699 человек, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», жителям Бурятии запретили массовое посещение кладбищ, так что на Родительский день придётся остаться дома.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что ограничительные меры ужесточат, если число заразившихся будет существенно расти.
125 случаев заражения коронавирусом стало в Бурятии
Происшествия, Фото:
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