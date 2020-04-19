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Глава Бурятии не исключает ужесточения ограничительных мер

Глава Бурятии не исключает ужесточения ограничительных мер
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов призвал жителей Бурятии проявлять «максимальную настороженность»

Если количество заразившихся коронавирусом в Бурятии будет существенно расти, в республике вновь ужесточат ограничительные меры. Ряду работающих сейчас предприятий придётся закрыться. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к жителям, которое оставил на своих страницах в соцсетях.

- Можно сделать очень осторожное заключение, что ситуация под контролем. На это безусловно влияют меры ограничения и самоизоляции. С учётом текущей ситуации понемногу ослабляем ограничения. На настоящий момент уже более 60 тысяч человек в 6,5 тысячах коммерческих организаций и у частных предпринимателей получили разрешение на работу, при условии соблюдения санитарных норм, - сообщил глава.

Он напомнил, что ранее были разрешены поездки на дачи. Как сообщал «Байкал-Daily», для этого, правда, сперва нужно зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».

Также со вчерашнего дня открыли магазины, торгующие садовым инвентарем и строительными материалами.

Накануне глава подписал указ, разрешающий оказывать парикмахерские услуги.

- Подчеркиваю,только парикмахерские, не косметические. Только стрижка. Уход за кожей и прочее не допускается, поскольку риск очень большой. На этом бы хотел заострить внимание. Салоны красоты и парикмахерские зоны особого риска. Здесь без близкого контакта, да еще и продолжающегося около часа, не обойтись. И в данном случае мастер, кто стрижет, должен быть предельно ответственен и осторожен. Мастер должен быть обязательно в маске и в перчатках, все инструменты и поверхности должны дезинфицироваться после каждого посетителя. Подчеркиваю после каждого! Все правила и требования прописаны и должны быть размещены в салоне на видном месте, - пояснил Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что риски заражения никуда не ушли. Потому призвал всех максимально соблюдать правила, не контактировать ни с кем, не здороваться за руку, не касаться поверхностей, носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать все другие меры предосторожности. Выход из дома только по разрешённым причинам.

- Так как мною приняты решения об облегчении режима и количество людей на рабочем месте, на улице, в общественном транспорте и в других местах увеличивается, то нужна максимальная настороженность подчеркиваю максимальная настороженность и ответственность. Иначе если количество заразившихся будет существенно расти ограничения опять будут ужесточены. И все те, кто сейчас получил возможность работать, опять закроются. Все зависит от нашего поведения и соблюдения мер предосторожности. Соблюдайте сами и требуйте этого от других. Всем здоровья, - заключил глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло со 115 до 120
коронавирус самоизоляция глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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