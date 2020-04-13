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В Бурятии под лёд провалилась легковушка

В Бурятии под лёд провалилась легковушка
Происшествия,  Фото:из архива ГУ МЧС по Бурятии
Водитель понадеялся, что сможет проехать по хрупкому льду Байкала

Днём 12 апреля житель Северо-Байкальского района Бурятии выехал на лёд Байкала, проигнорировав запрещающие знаки. Легковой автомобиль провалился в 100 метрах от берега в 15 километрах от Нижнеангарска. Глубина в месте провала составляет 11 метров, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В автомобиле находился только водитель, он успел самостоятельно выбраться.

Со слов водителя, он знал, что выезжать на лёд опасно, однако понадеялся, что сможет проехать.

- Весенний лёд из-за суточного перепада температур меняет свою структуру и становится рыхлым. Прочный на вид лёд может не выдержать веса человека, а тем более автомобиля, - предупреждает старший госинспектор Северо-Байкальского участка ГИМС Виктор Кузнецов.

Выход на лёд сейчас опасен, тем более в тех местах, где выставлены запрещающие и информационные знаки.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе произошёл похожий случай на озере Гусиное. Здесь 8 апреля под лёд ушёл грузовик
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