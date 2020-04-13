Водитель понадеялся, что сможет проехать по хрупкому льду Байкала
Днём 12 апреля житель Северо-Байкальского района Бурятии выехал на лёд Байкала, проигнорировав запрещающие знаки. Легковой автомобиль провалился в 100 метрах от берега в 15 километрах от Нижнеангарска. Глубина в месте провала составляет 11 метров, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В автомобиле находился только водитель, он успел самостоятельно выбраться.
Со слов водителя, он знал, что выезжать на лёд опасно, однако понадеялся, что сможет проехать.
- Весенний лёд из-за суточного перепада температур меняет свою структуру и становится рыхлым. Прочный на вид лёд может не выдержать веса человека, а тем более автомобиля, - предупреждает старший госинспектор Северо-Байкальского участка ГИМС Виктор Кузнецов.
Выход на лёд сейчас опасен, тем более в тех местах, где выставлены запрещающие и информационные знаки.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе произошёл похожий случай на озере Гусиное. Здесь 8 апреля под лёд ушёл грузовик.
В Бурятии под лёд провалилась легковушка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 13.04.2020
Водитель понадеялся, что сможет проехать по хрупкому льду Байкала
Происшествия, 12.04.2020
За сутки произошло 13 лесных пожаров
Происшествия, 12.04.2020
Возгорание случилось вчера днём
Происшествия, 11.04.2020
Он не работает, ранее судим
Происшествия, 11.04.2020
Бунту заключённых и пожару в колонии предшествовал конфликт между одним из осуждённых и сотрудниками учреждения
ДТП произошло в Вахмистрово
Автомобиль притормозил, пропуская пешехода
Так она пыталась прекратить административное преследование своего знакомого
Игры детей со спичками привели к ещё двум пожарам
Поджигателя задержали на месте преступления
Пожары происходят по вине человека
Гражданам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей
Ущерб составил около 60 тысяч рублей
С места происшествия изъяты древесина, грузовой автомобиль и бензопила
Следователи ищут распространителя фейка, который, возможно, живёт не в России