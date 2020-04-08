В Чите четверо подростков с пистолетом и битой ограбили прохожего

Мужчину ударили битой по голове и трижды пытались ударить ножом



В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх подростков в возрасте от 16 до 18 лет, они обвиняются в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч.2 ст. 162 УК РФ).



В ночь на 24 января на пешеходном мосту через реку Читинка в районе железнодорожного вокзала четверо друзей, одному из которых 16 лет, двум - по 17 и одному 18 лет, напали на 42-летнего мужчину. Под угрозой пневматического пистолета отобрали у него мобильный телефон, зарядное устройство к нему и флеш-карту.



Подростки заметили мужчину и догнали, один из них ударил его деревянной битой по голове. Когда мужчина упал, другой подросток приставил к голове пневматический пистолет. Третий трижды попытался ударить мужчину ножом, однако мужчина сумел отбить удары рукой. Четвёртый из нападавших стоял в стороне и наблюдал за обстановкой вокруг. Молодые люди забрали чужое имущество и скрылись.



Мужчина пришёл домой и позвонил в полицию - нападавшие были задержаны через непродолжительное время.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. По действующему уголовному законодательству обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



