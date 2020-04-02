В Забайкалье в квартире нашли тела двух убитых

В отдел полиции доставили возможного убийцу



В Краснокаменске 2 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире многоэтажного дома тел женщины и мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст 105 УК РФ (убийство двух человек).



В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. С участием следователя-криминалиста изымаются предметы и следы, имеющие значения для следствия. Назначено производство судебно-медицинских экспертиз.



Установлены личности убитых, это 40-летний мужчина и 70-летняя женщина, которые проживали в этой же квартире. Совместно с полицейскими допрашиваются жители соседних квартир, собирается характеризующий материал.



- В настоящее время в отдел полиции доставлен мужчина, который может иметь причастность к совершению этого преступления. В ближайшее время следователи допросят мужчину и проведут другие следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

