Полицейские будут выявлять нарушителей режима самоизоляции и привлекать к ответственности, заявили в МВД по Бурятии
В соответствии с указом главы Бурятии, с 31 марта по 5 апреля 2020 в республике объявлена полная самоизоляция граждан.
Документ обязывает граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, ближайшим продуктовым магазинам, выгула домашних животных (в 100 метрах от дома), выноса мусора.
Федеральным законом от 1 апреля «О внесении изменении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ужесточена ответственность за нарушение этих ограничений, говорится на сайте МВД по Бурятии.
- В этой связи на территории Бурятии полицией проводятся мероприятия по выявлению и привлечению к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Если выяснится, что причина нахождения гражданина на улице не обоснована необходимостью, то он может быть привлечён к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3. КРФобАП, говорится в сообщении М Санкции данной статьи предусматривают: для граждан наложение штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей;
для должностных лиц наложение штрафа в размере от 50 до 150 тысяч рублей; для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица наложение штрафа в размере от 50 до 150 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц наложение штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, - говорится в сообщении МВД по Бурятии.
Напомним, в Бурятии на сегодня зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
МВД: В Бурятии нарушителям самоизоляции грозят немалые штрафы
Происшествия, Фото:
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