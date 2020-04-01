ГИБДД устанавливает личность пострадавшего в аварии мужчины
Госавтоинспекция Бурятии устанавливает личность пострадавшего в ДТП. Авария произошла 25 марта на улице Хоринская в Улан-Удэ около девяти часов утра.
- Водитель автомашины «УАЗ» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Пострадавший до сир пор находится в реанимации, его личность не установлена.
Мужчина азиатской национальности, на вид 50 лет, особых примет нет.
Звонки от узнавших этого человека принимаются по телефонам: 29-29-02; 29-29-99.
В Улан-Удэ в реанимации после ДТП лежит неизвестный мужчина
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