Злоумышленники угрожали девушке ножом
В Чите ночью в полицию поступило сообщение о нападении на администратора питейного заведения, расположенного в микрорайоне КСК. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции.
Двое неизвестных в масках с прорезями для глаз, ворвались в бар, когда там не было посетителей. Угрожая ножом, заставили девушку-администратора снять с себя золотые украшения и отдать им, а также забрали с витрины 14 бутылок с элитной алкогольной продукцией.
Сотрудники уголовного розыска установили личности налётчиков. При силовой поддержке бойцов Росгвардии злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые за кражи и грабежи местные жители 23 и 29 лет.
В ходе обысков у подозреваемых изъята часть похищенной алкогольной продукции, а также установлено место сбыта золотых украшений. Они изъяты в одном из ломбардов города.
- В отношении подозреваемых следователями отдела полиции «Черновский» УМВД России по Чите возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите налётчики отняли алкоголь и украшения у администратора бара
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