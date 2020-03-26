В Улан-Удэ пациентов военного госпиталя отправили по домам





Как сегодня рассказали на пресс-конференции, ранее - 17 марта - один из заболевших коронавирусом (тогда диагноз ещё не был поставлен) обратился сам в военный госпиталь, его обследовали и положили на лечение. Его супруга обратилась к врачам 24 марта, в тот же день было проведено первое исследование, а утром 25 марта – анализы на коронавирус уже были отправлены в Новосибирск. Тогда же было решено отправить анализы и мужа.



Сегодня выяснилось, что у них положительные результаты анализов на коронавирус, и сейчас супруги находятся на лечении в Республиканской инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.



Министр здравоохранения сообщила «Байкал-Daily», что из госпиталя были планово выписаны те люди, которые не являются контактными лицами – кто не контактировал с заболевшим коронавирусом человеком.



- Все необходимые совместные мероприятия были проведены сотрудниками Роспотребнадзора, эпидемиологами. Специалисты чётко и конкретно подошли к оценке того, кто является контактным лицом. И оставлено сейчас на карантин только отдельно стоящее отделение. Там у них разные корпуса, поэтому выписаны пациенты из другого корпуса, которые не являлись контактными лицами. Поэтому на карантин вот эти пациенты с другого отделения ни по каким параметрам не должны быть оставлены, - рассказала Евгения Лудупова.



«Сегодня прошла плановая выписка, произошло это в виду того, что нагрузка на персонал произошла большая, поэтому такой ускоренный порядок. Завтра всем пациентам будут оформлены выписки, каждому будут прописаны рекомендации на амбулаторном лечении», добавила она.



Что касается контактных лиц, для них организован карантин на 14 дней. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные.









В Улан-Удэ пациенты военного госпиталя по улице Боевой жалуются на то, что их сегодня попросили в срочном порядке написать заявление с просьбой отпустить домой. Хотя сроки лечения многих не подошли к концу.- Сказали сегодня ехать домой, «зачем», «почему» – никто не объяснял. В понедельник надо к ним обратиться, и они скажут, что делать: дальше лечиться или будут всё-таки выписывать, - рассказал «Байкал-Daily» военный пенсионер Евгений.До этого пациентов закрыли в палатах, еду им приносили туда, не отпускали на прогулки.- Распустили всех больных сегодняшним числом, вместо того чтобы закрыться на карантин, - возмущается Иван, сын Евгения, который забрал отца сегодня из госпиталя.По его подсчётам, больных в медучреждении было где-то более пятидесяти.- Насчёт больных, сколько их там – не знаю, но больше пятидесяти, я думаю. Потому что там отделения – сердечное, пульмонология, терапевтическое, может, ещё какие-то есть. Всем сказали писать рапорт, прошу отпустить меня домой, сказали, что всё дадут в понедельник – выписку, назначение врача, - заключил Иван.