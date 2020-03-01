В Ангарске мужчина ограбил школьника и девушку

Мужчина отобрал у них телефоны



В Ангарске задержали подозреваемого в двух преступлениях. По версии сыщиков с разницей в 3 часа он отобрал сотовые телефоны у школьника и девушки.



Накануне днём в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что у его 9-летнего сына неизвестный мужчина отобрал телефон стоимостью 23 тысячи рублей. Отец несовершеннолетнего до обращения в органы внутренних дел сам предпринял попытку найти имущество и обнаружил его в одной из городских скупок, после чего обратился с заявлением в полицию.



Вскоре оперативники установили личность и местонахождение вероятного грабителя. Им оказался ранее судимый, освободившийся месяц назад из мест лишения свободы ангарчанин. При задержании у него был обнаружен ещё один телефон.



Выяснилось, что этот гаджет похищен в парке на другом конце города у 20-летней местной жительницы.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

