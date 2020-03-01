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В Ангарске мужчина ограбил школьника и девушку

В Ангарске мужчина ограбил школьника и девушку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина отобрал у них телефоны

В Ангарске задержали подозреваемого в двух преступлениях. По версии сыщиков с разницей в 3 часа он отобрал сотовые телефоны у школьника и девушки.

Накануне днём в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что у его 9-летнего сына неизвестный мужчина отобрал телефон стоимостью 23 тысячи рублей. Отец несовершеннолетнего до обращения в органы внутренних дел сам предпринял попытку найти имущество и обнаружил его в одной из городских скупок, после чего обратился с заявлением в полицию.

Вскоре оперативники установили личность и местонахождение вероятного грабителя. Им оказался ранее судимый, освободившийся месяц назад из мест лишения свободы ангарчанин. При задержании у него был обнаружен ещё один телефон.

Выяснилось, что этот гаджет похищен в парке на другом конце города у 20-летней местной жительницы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
грабёж
 
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