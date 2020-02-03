 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Февраля

02 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Движение трамваев временно закрыто

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Закрыто движение вагонов с остановки «Элеватор» в строну «Нового моста», сообщает МУП «Управление трамвая».

ОБНОВЛЕНО: В 9:06 движение открыто.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу вечером водитель иномарки снёс электроопору в районе остановки «Рошстрой», из-за этого на некоторое время было закрыто движение трамваев.
сход с рельсов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 03.02.2020
Движение трамваев временно закрыто
В Бурятии после ДТП погиб 3-летний ребёнок
В Бурятии после ДТП погиб 3-летний ребёнок
Происшествия, 01.02.2020
Его родители и два старших брата находятся в больнице
Читинец в ночном клубе украл деньги у жителя Уфы
Читинец в ночном клубе украл деньги у жителя Уфы
Происшествия, 31.01.2020
Потерпевший ехал с вахты и остановился в столице Забайкалья  
Братчанин сбил 15-летнюю школьницу
Братчанин сбил 15-летнюю школьницу
Происшествия, 31.01.2020
Водитель покинул место ДТП
За сутки в Бурятии произошло 8 пожаров
За сутки в Бурятии произошло 8 пожаров
Происшествия, 31.01.2020
Одна из распространённых причин пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации печей
В Бурятии парень вместо приёма к врачу украл телефон
В Бурятии парень вместо приёма к врачу украл телефон
Происшествия, 31.01.2020
Молодой человек специально приехал из района для прохождения обследования
В Улан-Удэ произошёл пожар в центре города
В Улан-Удэ произошёл пожар в центре города
Происшествия, 31.01.2020
Горело одноэтажное нежилое здание
Житель Бурятии и три читинца отобрали у прохожего телефон
Житель Бурятии и три читинца отобрали у прохожего телефон
Происшествия, 31.01.2020
Они угрожали прохожему пневматическим пистолетом
На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО
На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО
Происшествия, 31.01.2020
Пострадавшие водитель и пассажир госпитализированы в больницу
В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования
В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования
Происшествия, 30.01.2020
Они не выполнили в срок предписания Роспотребнадзора

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^