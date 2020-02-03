Движение трамваев временно закрыто
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Закрыто движение вагонов с остановки «Элеватор» в строну «Нового моста», сообщает МУП «Управление трамвая».
ОБНОВЛЕНО: В 9:06 движение открыто.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу вечером водитель иномарки снёс электроопору в районе остановки «Рошстрой», из-за этого на некоторое время было закрыто движение трамваев
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Движение трамваев временно закрыто
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