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В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору

В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
Происшествия,  Фото:МУП «Управление трамвая»
Из-за ДТП закрыто движение трамваев

Сегодня в восьмом часу вечера на улице Ботаническая в Улан-Удэ на остановке «Рошстрой» произошло ДТП - автомобиль снёс электроопору.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, ждём автокран, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

В этой связи движение трамваев в обе стороны закрыто.


ДТП
 
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