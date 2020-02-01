В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору

Из-за ДТП закрыто движение трамваев
Сегодня в восьмом часу вечера на улице Ботаническая в Улан-Удэ на остановке «Рошстрой» произошло ДТП - автомобиль снёс электроопору.
- На месте работают сотрудники ГИБДД, ждём автокран, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
В этой связи движение трамваев в обе стороны закрыто.
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