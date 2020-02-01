В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору

Сегодня в восьмом часу вечера на улице Ботаническая в Улан-Удэ на остановке «Рошстрой» произошло ДТП - автомобиль снёс электроопору.- На месте работают сотрудники ГИБДД, ждём автокран, - сообщили в МУП «Управление трамвая».В этой связи движение трамваев в обе стороны закрыто.

Читают сейчас