В Улан-Удэ произошёл пожар в центре города



За прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделениями республики ликвидировано 8 возгораний, из них 3 в жилом секторе. Пострадавших нет.



Накануне вечером произошёл пожар в Советском районе Улан-Удэ. Сообщение об этом поступило в 17.54.



На момент прибытия пожарных на улице Корабельная горело изнутри одноэтажное неэксплуатируемое здание. Для ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава, работало звено газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 98 кв. м.



Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.



Предварительно, по такой же причине 30 января произошло ещё 2 пожара - в строящемся доме в улусе Хойтобэе Иволгинского района, также горели надворные постройки в городе Гусиноозерск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

