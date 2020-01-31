В Улан-Удэ произошёл пожар в центре города

Горело одноэтажное нежилое здание
За прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделениями республики ликвидировано 8 возгораний, из них 3 в жилом секторе. Пострадавших нет.
Накануне вечером произошёл пожар в Советском районе Улан-Удэ. Сообщение об этом поступило в 17.54.
На момент прибытия пожарных на улице Корабельная горело изнутри одноэтажное неэксплуатируемое здание. Для ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава, работало звено газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 98 кв. м.
Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Предварительно, по такой же причине 30 января произошло ещё 2 пожара - в строящемся доме в улусе Хойтобэе Иволгинского района, также горели надворные постройки в городе Гусиноозерск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Одна из распространённых причин пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации печей
Молодой человек специально приехал из района для прохождения обследования
Горело одноэтажное нежилое здание
Они угрожали прохожему пневматическим пистолетом
Владелица шубы не заметила вора
Пострадавшие водитель и пассажир госпитализированы в больницу
Они не выполнили в срок предписания Роспотребнадзора
Учащиеся будут обучаться дистанционно
С начала 2020 года в Иркутске в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 87 водителей и пассажиров
Речь идёт об оборудовании для строящегося онкодиспансера, за которое уже возбуждено уголовное дело
Участковый помог предотвратить распространение огня
Сейчас мальчик находится в больнице
Конфликт произошёл во время застолья
В следственном эксперименте участвовал Галуст Пилосян, взявший на себя вину за трагедию
По предварительным данным, тела убитых нашли в подполье