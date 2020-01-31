 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Января

30 Января

Популярное

В Улан-Удэ произошёл пожар в центре города

В Улан-Удэ произошёл пожар в центре города
Происшествия, 
Горело одноэтажное нежилое здание 

За прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделениями республики ликвидировано 8 возгораний, из них 3 в жилом секторе. Пострадавших нет. 

Накануне вечером произошёл пожар в Советском районе Улан-Удэ. Сообщение об этом поступило в 17.54.

На момент прибытия пожарных на улице Корабельная горело изнутри одноэтажное неэксплуатируемое здание. Для ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава, работало звено газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 98 кв. м.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Предварительно, по такой же причине 30 января произошло ещё 2 пожара - в строящемся доме в улусе Хойтобэе Иволгинского района, также горели надворные постройки в городе Гусиноозерск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. 
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За сутки в Бурятии произошло 8 пожаров
За сутки в Бурятии произошло 8 пожаров
Происшествия, 31.01.2020
Одна из распространённых причин пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации печей
В Бурятии парень вместо приёма к врачу украл телефон
В Бурятии парень вместо приёма к врачу украл телефон
Происшествия, 31.01.2020
Молодой человек специально приехал из района для прохождения обследования
В Улан-Удэ произошёл пожар в центре города
В Улан-Удэ произошёл пожар в центре города
Происшествия, 31.01.2020
Горело одноэтажное нежилое здание
Житель Бурятии и три читинца отобрали у прохожего телефон
Житель Бурятии и три читинца отобрали у прохожего телефон
Происшествия, 31.01.2020
Они угрожали прохожему пневматическим пистолетом
На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО
На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО
Происшествия, 31.01.2020
Пострадавшие водитель и пассажир госпитализированы в больницу
В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования
В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования
Происшествия, 30.01.2020
Они не выполнили в срок предписания Роспотребнадзора
Школы Читы закрылись из-за ОРВИ и гриппа
Школы Читы закрылись из-за ОРВИ и гриппа
Происшествия, 30.01.2020
Учащиеся будут обучаться дистанционно
В Иркутске каждый третий пострадавший в ДТП не был пристёгнут
В Иркутске каждый третий пострадавший в ДТП не был пристёгнут
Происшествия, 30.01.2020
С начала 2020 года в Иркутске в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 87 водителей и пассажиров
В Бурятии общественники изложили свою версию событий по медоборудованию на 96 млн
В Бурятии общественники изложили свою версию событий по медоборудованию на 96 млн
Происшествия, 30.01.2020
Речь идёт об оборудовании для строящегося онкодиспансера, за которое уже возбуждено уголовное дело
В Иркутской области в доме многодетной семьи произошёл пожар
В Иркутской области в доме многодетной семьи произошёл пожар
Происшествия, 30.01.2020
Участковый помог предотвратить распространение огня
В Чите пьяный мужчина напал на женщин с ножом
В Чите пьяный мужчина напал на женщин с ножом
Происшествия, 30.01.2020
Конфликт произошёл во время застолья
В Бурятии на месте гибели 17-летней студентки провели следственный эксперимент
В Бурятии на месте гибели 17-летней студентки провели следственный эксперимент
Происшествия, 30.01.2020
В следственном эксперименте участвовал Галуст Пилосян, взявший на себя вину за трагедию
Жители Бурятии сообщают о двух трупах и покончившем с собой убийце
Жители Бурятии сообщают о двух трупах и покончившем с собой убийце
Происшествия, 30.01.2020
По предварительным данным, тела убитых нашли в подполье

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^