Учащиеся будут обучаться дистанционно
В Чите с 30 января приостановлены занятия в образовательных учреждениях до особого распоряжения. Это сделано на основании предложения главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю, в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, регистрацией групповой заболеваемости в коллективах в школьных учреждениях городского округа. Соответствующее постановление о введении ограничительных мероприятий и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий принято администрацией городского округа 29 января.
Учебный процесс приостановлен в образовательных учреждениях, а также во внешкольных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (вне зависимости от возраста). Для учащихся будет организовано дистанционное обучение.
В детских дошкольных образовательных учреждениях, негосударственных дошкольных организациях с 30 января введены проведение ежедневного утреннего осмотра детей и персонала, передача в поликлиники сведений о числе отсутствующих детей и работников, масочный режим для персонала и профилактические мероприятия.
Также будут приостановлено проведение детских массовых культурных, спортивных и иных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
Школы Читы закрылись из-за ОРВИ и гриппа
Происшествия, Фото:
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