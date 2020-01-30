Школы Читы закрылись из-за ОРВИ и гриппа

Учащиеся будут обучаться дистанционно



В Чите с 30 января приостановлены занятия в образовательных учреждениях до особого распоряжения. Это сделано на основании предложения главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю, в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, регистрацией групповой заболеваемости в коллективах в школьных учреждениях городского округа. Соответствующее постановление о введении ограничительных мероприятий и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий принято администрацией городского округа 29 января.



Учебный процесс приостановлен в образовательных учреждениях, а также во внешкольных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (вне зависимости от возраста). Для учащихся будет организовано дистанционное обучение.



В детских дошкольных образовательных учреждениях, негосударственных дошкольных организациях с 30 января введены проведение ежедневного утреннего осмотра детей и персонала, передача в поликлиники сведений о числе отсутствующих детей и работников, масочный режим для персонала и профилактические мероприятия.



Также будут приостановлено проведение детских массовых культурных, спортивных и иных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.

