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В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажирка

В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажирка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель съехал с дороги и врезался в дерево

Накануне днём, 20 января, в Кяхтинском районе Бурятии 49-летний пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-21074», следуя по автодороге «Кяхта – Наушки» в 3 км. от села Хоронхой не справился с управлением. Мужчина совершил съезд с дороги и врезался в дерево. По результатам освидетельствования уровень алкоголя составил 0,66 мг/л.

Водитель и 54-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в районную больницу.


Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 380 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 2 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 января на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ водитель иномарки врезался в придорожный тополь. В результате пострадали две пассажирки.

ДТП
 
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