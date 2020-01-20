Пешеход получил травмы различной степени тяжести
19 января в Прибайкальском районе 33-летний водитель автомобиля «УАЗ», следуя по территории рабочего посёлка в лесу, совершил наезд на мужчину. Последний в этот момент пломбировал лес на грузовой машине. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.
За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 18 аварий с механическими повреждениями машин, в том числе 2 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения.
Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 420 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 8 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 - за повторное управление машинами в состоянии опьянения в течение года, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кабанском районе республики в ДТП с фурой «Сканиа» пострадал водитель грузовика «Газель». Он с многочисленными травмами был госпитализирован в медучреждение.
В Бурятии водитель «УАЗа» наехал на пешехода
Происшествия, Фото:
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