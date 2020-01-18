Полиция установит, почему пятилетняя девочка оказалась поздней ночью одна на улице
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 17 января, поздним вечером на улице Маяковского в Улан-Удэ нашли пятилетнюю девочку, которая была одна без взрослых. Неравнодушная прохожая привела ребёнка в полицию. Девочка смогла назвать только своё и возраст. На ночь её устроили в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Днём в субботу полиция обратилась к жителям Бурятии с просьбой помочь в поисках родителей ребёнка.
К вечеру мать девочки нашлась. «Оперативному установлению родительницы способствовала информация о нахождении малолетней, размещенная в Интернете. Её увидели родственники малышки», - сообщили в МВД по Бурятии.
Сейчас полицейские устанавливают причины, почему ребёнок оказался в столь позднее время на улице без сопровождения взрослых.
В Улан-Удэ нашлась мама потерявшейся малышки
Происшествия, Фото:
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