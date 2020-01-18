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В Улан-Удэ ищут родителей потерявшейся 5-летней девочки

В Улан-Удэ ищут родителей потерявшейся 5-летней девочки
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Девочку нашли поздним вечером одну на улице

Вчера, 17 января около 23.20 часов в отдел полиции №1 в Улан-Удэ привезли потерявшуюся пятилетнюю девочку. Ребёнка поздним вечером на улице Маяковского заметила 38-летняя женщина. Девочка была одна, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Со слов малышки, её зовут Арина. Где её родители и как она потерялась, пока неизвестно.

В настоящее время девочка помещена в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Сотрудники полиции устанавливают родителей ребенка. Всех, кто располагает какой-либо информации о них, самой девочке или месте их проживания, просят сообщить в полицию по телефонам: 8(983)457-20-01, 8(3012)-44-02-02 или 102 (112).
дети
 
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