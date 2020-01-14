 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»

Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина погиб из-за неправильно построенной печи

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Амбулаторная загорелся частный жилой дом. Когда пожарные приехали, огонь охватил 40 кв. метров. Из дома пожарные вынесли мужчину, он был уже без сознания.

Во второй половине дня стало известно, что мужчина скончался в машине скорой помощи.

- Предварительно, причиной пожара послужило неправильное устройство печи. На месте работали эксперты испытательной пожарной лаборатории, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.


пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Происшествия, 14.01.2020
Мужчина погиб из-за неправильно построенной печи
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
Происшествия, 14.01.2020
В исправительной колонии №2 осуждённым рассказали о вреде алкоголя
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Происшествия, 14.01.2020
Автолюбители «не поделили» оживлённый участок дороги
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Происшествия, 14.01.2020
В сумке находились документы, банковские карты и деньги
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
Происшествия, 14.01.2020
Пострадавшие инвестировали в «бизнес-проекты» более 30 миллионов рублей
В Бурятии врача осудили за смерть младенца
В Бурятии врача осудили за смерть младенца
Происшествия, 14.01.2020
Суд пришёл к выводу, что малыш умер из-за неправильного лечения
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами
В Бурятии сгорел гараж с двумя тракторами
Происшествия, 14.01.2020
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний
В Иркутской области свидетель соврал при даче показаний
Происшествия, 14.01.2020
Мужчина пытался «помочь» сожительнице, но сам попал под уголовную статью
Мошенники сняли с карты забайкальца почти 900 тысяч
Мошенники сняли с карты забайкальца почти 900 тысяч
Происшествия, 14.01.2020
Забайкальцу позвонила женщина, представилась сотрудником банка и сообщила о попытке взлома его счёта
В Иркутской области железнодорожники смошенничали на 1,6 млн
В Иркутской области железнодорожники смошенничали на 1,6 млн
Происшествия, 14.01.2020
Должностные лица получали зарплату за фиктивно трудоустроенных граждан
В Улан-Удэ карманник перед кражей попросил сигарету
В Улан-Удэ карманник перед кражей попросил сигарету
Происшествия, 14.01.2020
Он вытащил телефон из кармана выпившего мужчины  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^