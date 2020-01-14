Мужчина погиб из-за неправильно построенной печи
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Амбулаторная загорелся частный жилой дом. Когда пожарные приехали, огонь охватил 40 кв. метров. Из дома пожарные вынесли мужчину, он был уже без сознания.
Во второй половине дня стало известно, что мужчина скончался в машине скорой помощи.
- Предварительно, причиной пожара послужило неправильное устройство печи. На месте работали эксперты испытательной пожарной лаборатории, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Происшествия, Фото:
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