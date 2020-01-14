Пожар произошёл в частном доме
В Улан-Удэ сегодня утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о том, что по улице Амбулаторная горит частный жилой дом.
За полчаса огнеборцы ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. Из дома эвакуировали мужчину без сознания и передали врачам скорой медицинской помощи.
Предварительно, причиной пожара послужило неправильное устройство печи. В настоящее время на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января в Бичуре в задымлённом доме погибла 97-летняя бабушка.
В Улан-Удэ из горящего дома спасли мужчину без сознания
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл в частном доме
Суд пришёл к выводу, что малыш умер из-за неправильного лечения
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Мужчина пытался «помочь» сожительнице, но сам попал под уголовную статью
Забайкальцу позвонила женщина, представилась сотрудником банка и сообщила о попытке взлома его счёта
Должностные лица получали зарплату за фиктивно трудоустроенных граждан
Он вытащил телефон из кармана выпившего мужчины
Они доказали своё исправление и получили образование
Водитель не запер свою машину
Мужчина получил условный срок
Произошла коммунальная авария
Мужчина разделся перед малолетними девочками в общественном туалете
Школьница могла уехать из Улан-Удэ в Иркутск
Виновником аварии стала женщина-водитель
Кражу мужчина совершил, будучи пьяным