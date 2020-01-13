Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
По информации Бурятского гидрометцентра, с 11 часов 13 января до 11 часов 14 января в Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, сообщили в пресс-службе минприроды Бурятии.
При наступлении неблагоприятных метеорологических условий загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое атмосферы. Первая степень опасности – когда концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышает предельно допустимый уровень в один раз. Всего степеней опасности три.
В эти дни предприятия должны сократить выбросы на 15-20%.
Населению рекомендуется как можно реже выходить на улицу, особенно гулять вдоль автотрасс. Жителям советуют ограничить поездки на личном транспорте.
Не рекомендуется открывать для проветривания окна, особенно ночью и ранним утром. Желательно ежедневно проводить влажную уборку как дома, и на рабочих местах. Специалисты рекомендуют ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, тренировки перевести под крышу. Детям и беременным следует отказаться от длительных прогулок.
Также во время неблагоприятных метеорологических условиях желательно промывать нос и горло по возвращению домой. Лучше всего же уехать на отдых в загородную зону.
Каждую зиму в Улан-Удэ встаёт проблема грязного воздуха из-за котельных частного сектора и множества предприятий. Также в выходные в пригородном Вахмистрово загорелся полигон твёрдых бытовых отходов, откуда до сих пор идёт удушающий запах.
Улан-удэнцам следует как можно реже выходить на улицу
Происшествия, Фото:
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