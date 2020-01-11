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В пригороде Улан-Удэ тушат пожар на мусорном полигоне

В пригороде Улан-Удэ тушат пожар на мусорном полигоне
Происшествия, 
Накануне вечером сообщалось, что работы по ликвидации очага скоро планируется завершить

На полигоне твёрдых бытовых отходов в Вахмистрово (Тарбагатайский район) ведутся работы по ликвидации очага возгорания, который начался 7 января. Причина возгорания неизвестна, сообщили накануне вечером в Комитете городского хозяйства.

- На тушении задействовано 11 единиц техники Комбината по благоустройству. Ежедневно с 6 утра до наступления темноты, работают шесть большегрузных самосвалов, два фронтальных загрузчика, один автогрейдер и два бульдозера. Дополнительно для разработки грунта привлечена спецтехники МУП «Водоканал», в частности, экскаватор Samsung 210, - рассказали в комитете.

Процесс тушения осложняет большое количество легко воспламеняемого материала в составе мусора: бумага, древесина, пластик, пояснили здесь.

По технике тушения необходимо производить засыпку очага грунтом для прекращения доступа кислорода. Ежедневно на чашу полигона для ликвидации возгорания завозится более трёх тысяч кубометров песка.

Работы по ликвидации очага в ближайшее время планируется завершить.
пожар
 
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