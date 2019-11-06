Сапёры вывезли снаряды на пустырь
Накануне, 5 ноября, в сотых кварталах Улан-Удэ обнаружили снаряды. Подозрительные предметы увидели при проведении земляных работ. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.
- В ходе обследования инженерами-сапёрами было установлено, что это два снаряда, калибром 110 мм, со следами коррозии, без маркировки, которые перемещены на пустырь, на безопасное расстояние, - сообщили «Байкал-Daily» в Росгвардии по Бурятии.
Предметы будут переданы для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе из-за обнаружения учебной противопехотной мины были прекращены занятия у школьников школы №9.
В Улан-Удэ возле дома нашли снаряды
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жертву обманом выманили из дома и увезли в безлюдное место
Девушка предлагала одежду и обувь по низкой цене и по акции
Произошла коммунальная авария
Сапёры вывезли снаряды на пустырь
Он уже отбывал наказание за подобное преступление
Пропавшего охотника ищут в Братском районе
Организовала контрабанду руководитель торговой компании
Прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений при учёте по уголовным делам
Авария произошла вчера вечером
С начала года в Бурятии составили 41 протокол об административном правонарушении за незаконную продажу омуля кустарного производства
Следователи выясняют причину смерти человека
Резиновая лодка потонула, наткнувшись на подводные камни
В составе лекарства из Казахстана было сильнодействующее вещество
Задержание лесорубов проводилось в лесу и одновременно по восьми адресам
Водителя вычислили по камерам видеонаблюдения