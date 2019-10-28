В Улан-Удэ из-за противопехотной мины эвакуировали школьников





- Сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном в 30 метрах от забора учебного заведения, поступило в дежурную часть в 14.20. Сотрудники полиции во взаимодействии с правоохранительными органами провели комплекс проверочных мероприятий. Установлено, что данный предмет является муляжом учебной мины. Опасности не представляет, - уточнили в МВД по Бурятии.

Сегодня во второй половине дня учеников школы №9, что в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ, в срочном порядке отпустили с занятий. По словам родителей школьников, ребятам даже не дали собрать свои вещи.- Была эвакуация, с чем связано, неизвестно. Одни говорят, что пожар, другие, что мина. Возле школы стояли пожарная машина, полиция, «скорая», - рассказали «Байкал-Daily» обеспокоенные родители.В пресс-службе Росгвардии по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что поводов для беспокойства нет. В заброшенном здании рядом с образовательным учреждением обнаружили учебную противопехотную мину. Территорию обследовали инженеры-сапёры, взрывчатых веществ не обнаружено.