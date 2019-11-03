В Улан-Удэ лишились холодной воды жилые дома, общежития и колледж

Инцидент произошёл на проспекте 50 лет Октября



В субботу, 2 ноября на проспекте 50 лет Октября вышла вода из-под земли. В результате в 22.30 закрыли холодное водоснабжение на два жилых дома на проспекте 50 лет Октября, 50а, 52, два общежития под номерами домов 50б и 56, а также три административных здания (пр. 50 лет Октября 50,54,56а). В том числе без холодной воды остался Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.



Проводятся земляные работы. Подвоз воды организован, сообщают оперативные службы Улан-Удэ.



Работы продолжатся сегодня, 3 ноября.

