Инцидент произошёл на проспекте 50 лет Октября
В субботу, 2 ноября на проспекте 50 лет Октября вышла вода из-под земли. В результате в 22.30 закрыли холодное водоснабжение на два жилых дома на проспекте 50 лет Октября, 50а, 52, два общежития под номерами домов 50б и 56, а также три административных здания (пр. 50 лет Октября 50,54,56а). В том числе без холодной воды остался Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.
Проводятся земляные работы. Подвоз воды организован, сообщают оперативные службы Улан-Удэ.
Работы продолжатся сегодня, 3 ноября.
В Улан-Удэ лишились холодной воды жилые дома, общежития и колледж
Происшествия, Фото:
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