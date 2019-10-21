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В Иркутской области спасли утопающего пенсионера

В Иркутской области спасли утопающего пенсионера
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Оказавшийся в воде водитель «Нивы» уже прощался с жизнью (видео)

18 октября около 6 часов вечера в городе Усть-Куте Иркутской области в районе переулка Хорошилова на левом берегу реки Лены в воде оказался автомобиль с прицепом. Очевидцы, ставшие свидетелями внезапного съезда «Нивы-Шевроле» с крутого берега, тут же позвонили в пожарную охрану. Менее четырёх минут понадобилось караулу пожарно-спасательной части № 30, чтобы прибыть к месту происшествия.

- Водитель пытался подогнать транспортное средство ближе к воде, где находилось его маломерное судно, но не учёл наклон. Автомобиль резко съехал в реку и пошёл ко дну. Глубина в данном месте более 2 метров. Из-за попадания воды двери транспортного средства оказались заблокированными. Пожарные добрались до автомобиля вплавь, разбили лобовое стекло и помогли выбраться водителю из салона, заполненного водой. Затем подцепили трос и вытянули машину на берег, - сообщил Семен Кузьминич, врио начальника Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона.


По словам 72-летнего мужчины, когда ему на помощь пришли огнеборцы, в салоне оставалось всего 3-4 сантиметра воздушной прослойки, и он уже прощался с жизнью. Из-за ледяной воды и пережитого стресса сориентироваться и принять меры к самоспасению он не мог.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи – он получил переохлаждение и был госпитализирован.

Иркутская область спасательная операция
 
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