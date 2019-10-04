В Забайкалье два соседа рубили деревья

Их поймали днём в лесу в девяти километрах от села Урульга на месте незаконной рубки деревьев. Задержан 47-летний местный житель, который ранее был судим за аналогичное преступление и недавно освободился из мест лишения свободы, а также его 35-летний сосед.























В Карымском районе Забайкальского края полицейские с поличным задержали двух граждан, которые незаконно заготовили древесину, сообщает пресс-служба краевого УМВД по Забайкальскому краю.На месте преступления изъято пять спиленных деревьев, пила, грузовая машина и трактор без номеров.Установлено, что, не имея соответствующего разрешения, задержанные незаконно спилили ещё 41 дерево, которые успели вывезти. Мужчины причинили ущерб лесному фонду в размере 165 тысяч рублей.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 1 до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания.