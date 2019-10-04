Обе пострадавшие женщины находятся в реанимационном отделении
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером в районе Саян в Улан-Удэ под трамвай попали две женщины, 43 и 66 лет. Одна из них была беременна. Женщины переходили проезжую часть не по «зебре».
Сейчас женщины находятся в реанимационном отделении БСМП. Их состояние стабильно тяжёлое, но без отрицательной динамики.
Беременная женщина находилась на 35-й неделе (8,5 месяцев).
- Вчера была выполнена операция – сделано кесарево сечение, ребёнок находится в детской республиканской клинической больнице, - сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача БСМП по хирургии Батор Доржиев.
Обе пострадавшие в сознании, их жизням ничего не угрожает.
Беременной улан-удэнке, попавшей под трамвай, сделали кесарево сечение
Происшествия, Фото:
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