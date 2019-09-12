Алексей Цыденов: «Доброжелателям» с акции протеста «по барабану» Бурятия и её жители

Верю, что все у нас будет хорошо!»











Глава Бурятии Алексей Цыденов подробно изложил в Facebook свою позицию по поводу четырёхдневной акции протеста на главной площади Улан-Удэ. Сейчас глава находится в Санкт-Петербурге, на крупнейшем в мире саммите в области туризма – 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В начале недели, когда развернулись события и протестующие требовали выхода на площадь Цыденова, глава находился в командировке в Москве.«Уважаемые земляки, с учётом событий на площади в Улан-Удэ, часто звучит вопрос: «Где глава». Почему не выйдет и не пообщается с людьми. Готов и выйти, и пообщаться! Но два слова», - написал Алексей Цыденов.Он отдельно выделил то, что «после выборов жизнь не остановилась, и проблемы республики, и задачи, которые надо решать, никуда не делись». В Санкт-Петербурга, помимо участия в туристическом саммите, Алексей Цыденов работал на координационном совете по туризму под руководством вице-премьера Ольги Голодец. Решались вопросы льгот для бизнесменов в сфере сельского туризма («Это в первую очередь для наших районов», - отметил Алексей Цыденов), а также вопрос жёстких нормативных требований для гостевых домов на Байкале и др.Сегодня у вице-премьера Татьяны Голиковой рассматривался вопрос по программе строительства детсадов в Бурятии на следующий год.- Мы сейчас строим (часть уже ввели) просто беспрецедентное количество детсадов и яслей, в общей сложности 24. Но на 2020 год программа окончательна не сформирована и у нас даже после завершения строительства указанных садов и яслей сохраняется очередь больше 5 тысяч детей. Сейчас идёт бюджетный процесс, формируется бюджет на 2020 год и как он будет сформирован, что в него попадет, то и получим. И отложить вопрос на потом невозможно. Потом будет (если вообще будет) уже в 2021 году. Считаю важным максимально решить вопрос с детскими садами и не заставлять ждать лишний год ни детей, ни родителей. В пятницу вернусь. Готов был и сегодня вернуться, но решил, что дети – это важно, и жители города поймут, если я на один день задержусь, - пояснил глава Бурятии причины своего нахождения сейчас не в городе.Он напомнил, что пригласил всех кандидатов в мэры на встречу с ним в пятницу. Лидер бурятских коммунистов, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, занявший второе место на выборах мэра Улан-Удэ, от встречи уже отказался.«И у меня запланирована встреча со всеми кандидатами в мэры города Улан-Удэ, потому что у каждого кандидата были свои встречи свои наказы от избирателей, которые необходимо учесть в дальнейшей работе. Но В.М.Мархаев заявил, что не придет на встречу. Вопрос – А что тогда шумим? – написал Алексей Цыденов.«Какого открытого диалога вы просите? НИ ОДНОЙ ЗАЯВКИ в городскую администрацию на согласование ЗАКОННОГО МИТИНГА не поступало, ДАЖЕ НЕ СПРАШИВАЛИ. На прямую встречу приходить тоже отказ. Я понимаю, обида и разочарование. Но значительное количество жителей города В.М.Мархаева поддержали, значит тоже были и предложения, и пожелания по первоочередным проблемам, требующим решения. Что теперь с этими предложениями? Имейте силу хотя бы наказы жителей, которые вы получили, передать для дальнейшей работы», - добавил он.Встречи с Алексеем Цыденовым требовали бурятский депутат, коммунист Баир Цыренов, один из активных участников акции протеста, а также таксист-активист Дмитрий Баиров.Глава отдельно ответил про требования коммунистов и участников протестной акции о пересмотре итогов выборов мэра.«Баир Цыренов требует отмены выборов. Замечательно! Пятьдесят четыре тысячи человек, проголосовавших за И.Ю.Шутенкова надо проигнорировать?! Т.е. это не люди и их мнение не важно, а важно только мнение тех, кто громче кричит?! Так что ли??! Какой ответ может быть на такой вопрос???» - написал Алексей Цыденов.«За В.М.Мархаева проголосовало 37 тысяч человек, это в полтора раза меньше, чем за И.Ю.Шутенкова, но это тоже очень большое количество жителей города. И к их мнению безусловно надо прислушиваться, все мы жители одного города. Так придите и помогите поддержавшим вас людям донести свои пожелания», - добавил он.Дмитрий Баиров требовал отпустить задержанного Игоря Коношанова - водителя «Газели» якутского Саши-шамана.«При проверке документов Коношанов отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Отказался предъявить полиции документы на машину (автобус Газель). Получил административный арест 13 суток. В чем здесь политика? Или сейчас политические свободы – это право пьяному ездить за рулем на угнанной машины? (Газель эта сейчас в розыске, если с документами и машиной все в порядке, зачем ее прячут)», - добавил Алексей Цыденов.Отдельно он подчеркнул, что в целом в Сети идёт «массовый вброс лживой информации, которая тут же подхватывается и разносится». «Причём активно помогают «доброжелатели», не имеющие к Бурятии вообще никакого отношения, и чьи аккаунты в сетях появились всего пару месяцев назад. Которым абсолютно «по барабану» и до Бурятии и до жителей Улан-Удэ, они отрабатывают совсем другие задачи», - написал Алексей Цыденов.Далее дословно из поста главы Бурятии:- При задержании сломали позвоночник, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга!- Собрали целый консилиум врачей. Ни у Цыренова, ни у Баирова никаких повреждений. У Баирова нашли последствия старых травм еще и мед услугу оказали.– Полиция забросила в автобус дымовую шашку! Задержали беременную! Другую женщину волочили за ноги и били головой об ступеньки.– Полицейскому в лицо распылили газовый баллончик! У него ожог роговицы глаза. А это уже реальный вред здоровью.Баир Цыренов в отделении заявил, что они ошиблись и никакой беременной не было. Только почему-то очень тихо заявил. И женщины, которую якобы за ноги тащили, оказывается тоже не было. А что было?А было и есть обида и месть за проигрыш! И желание любой ценой на последок хоть отыграться. А для этого все средства хороши. И введение людей в заблуждение, и прямой обман, и призыв к нарушению закона.В пятницу прилечу, в понедельник опять улечу. В понедельник вице-премьер Д.Н.Козак проводит совещание по постановлению правительства, в рамках которого нам в 2017 году снизили тариф на электроэнергию. Напомню, что в 2017 году произошло снижение тарифа для предприятий и организаций на 25%, а для населения на 8%. Сейчас сумма экономии предприятий и организаций республики на оплату электроэнергии составляет более 1,5 млрд. рублей в год. Для многих наших предприятий, таких как Бурятхлебпром, Амта и др. стоимость электричества имеет ключевое значение. Сейчас по уровню стоимости электроэнергии для населения мы на 9-м месте в стране, т.е. в 76 субъектах России плата для населения выше. По уровню стоимости для юридических лиц мы на 10-м месте, для потребителей высокого напряжения. И на 21 месте для самых малых потребителей. Т.е. в 64-х субъектах малый бизнес за электричество платит больше. И надо, чтобы эти условия для нашей Республики не ухудшились и на следующий год и долгосрочный период. И для этого надо быть в Москве и непосредственно заниматься решением вопросов. Жизнь не стоит на месте и с окончанием выборов не остановилась. Текущие вопросы требуют решения ежедневно и даже ежечасно.Несмотря на то, что нахожусь не в республике, за ситуацией слежу постоянно. (Кстати не только за площадью, но и за подготовкой к отопительному. Сейчас отгрузку угля СУЭК делает в северные районы без оплаты под мое честное слово).Доклады получаю от всех служб в круглосуточном режиме.Уважаемые земляки, есть задачи и приоритеты. Задачи это решать проблемы республики, приоритеты это не поддаваться шантажу и не отвлекаться от решения действительно важных проблем, отложить или перенести которые не возможно.Обращаюсь ко всем жителям города и республики, мы с вами большую часть проблем можем решить и решаем. И только вместе. Не поддавайтесь на осознанные манипуляции и провокации, на вбросы лживой информации. Рано или поздно они закончатся, а нам с вами вместе жить и смотреть друг другу в глаза.