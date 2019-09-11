Мужчина заявил продавцу, что у фруктов истёк срок годности
Мужчина представился сотрудником Роспотребнадзора и пытался изъять продукты питания на одной из торговых баз Улан-Удэ. Незадачливого афериста задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Прибывшим по сигналу кнопки экстренного вызова сотрудникам вневедомственной охраны продавец киоска торговой базы пояснила, что в киоск зашёл мужчина, представился сотрудником Роспотребнадзора и пытался изъять фрукты.
У мужчины не было удостоверяющих личность документов. После того как он представился сотрудником надзорного ведомства, начал складывать в пакет яблоки, утверждая, что у них истёк срок годности.
Продавец, заподозрив неладное и из-за того, что мужчина был в алкогольном состоянии, нажала кнопку тревожной сигнализации.
Росгвардейцы задержали 40-летнего уроженца Улан-Удэ, ранее привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хищение, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В Улан-Удэ лжесотрудник Роспотребнадзора пытался изъять фрукты
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