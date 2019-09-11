В Улан-Удэ лжесотрудник Роспотребнадзора пытался изъять фрукты

Мужчина заявил продавцу, что у фруктов истёк срок годности



Мужчина представился сотрудником Роспотребнадзора и пытался изъять продукты питания на одной из торговых баз Улан-Удэ. Незадачливого афериста задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



Прибывшим по сигналу кнопки экстренного вызова сотрудникам вневедомственной охраны продавец киоска торговой базы пояснила, что в киоск зашёл мужчина, представился сотрудником Роспотребнадзора и пытался изъять фрукты.



У мужчины не было удостоверяющих личность документов. После того как он представился сотрудником надзорного ведомства, начал складывать в пакет яблоки, утверждая, что у них истёк срок годности.



Продавец, заподозрив неладное и из-за того, что мужчина был в алкогольном состоянии, нажала кнопку тревожной сигнализации.



Росгвардейцы задержали 40-летнего уроженца Улан-Удэ, ранее привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хищение, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



