В Ангарске бомж напал на собутыльника с ножом



В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, не имеющего определенного места жительства, по признакам преступления по статье «покушение на убийство».



30 июля этого года в Ангарске между двумя мужчинами, распивавшими спиртное в заброшенном строении, произошла ссора. Один из мужчин достал нож и нанёс другому множественные ножевые ранения по телу. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и пресекли действия нападавшего. 34-х летний потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.



- В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

