Забайкалец украл углошлифовальную машину и еду



В полицию поступило сообщение 39-летнего жителя посёлка Билитуй о хищении из его квартиры углошлифовальной машины и продуктов питания. Установлено, что неизвестный проник в квартиру, взломав дверные запоры.



Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступления 26-летний местный житель. Похищенный электроинструмент изъят и будет возвращён мужчине.



- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю

