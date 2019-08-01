Забайкалец украл углошлифовальную машину и еду

Чтобы попасть в квартиру, он взломал дверь
В полицию поступило сообщение 39-летнего жителя посёлка Билитуй о хищении из его квартиры углошлифовальной машины и продуктов питания. Установлено, что неизвестный проник в квартиру, взломав дверные запоры.
Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступления 26-летний местный житель. Похищенный электроинструмент изъят и будет возвращён мужчине.
- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю
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