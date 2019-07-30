В Бурятии медведь рыскал в мусорных контейнерах





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 29 Июл 2019 в 10:10 PDT



Не исключено, что видео может быть старым, поскольку в администрации Муйского района на прошлой неделе сообщали, что медведя – точнее медвежонка 8 месяцев - Не исключено, что видео может быть старым, поскольку в администрации Муйского района на прошлой неделе сообщали, что медведя – точнее медвежонка 8 месяцев - отогнали в лес.

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии местные жители сняли на видео медведя. На этот раз хищник рыскал в мусорных контейнерах в поиске еды.Видео с косолапым появилось в паблике «Buryatia_online» в социальной сети.- Посёлок Таксимо, медведь жрёт из помойки, – комментирует автор ролика.