В Бурятии медведь рыскал в мусорных контейнерах

В Таксимо сняли на видео косолапого
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии местные жители сняли на видео медведя. На этот раз хищник рыскал в мусорных контейнерах в поиске еды.
Видео с косолапым появилось в паблике «Buryatia_online» в социальной сети.
- Посёлок Таксимо, медведь жрёт из помойки, – комментирует автор ролика.
Не исключено, что видео может быть старым, поскольку в администрации Муйского района на прошлой неделе сообщали, что медведя – точнее медвежонка 8 месяцев - отогнали
в лес.
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