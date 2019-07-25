В Бурятии медведя, гулявшего у роддома, отогнали в лес

В паблике Crimburyatia.ru появилось новое видео с медведем, который забрёл в посёлок Таксимо Муйского района Бурятии. На этот раз очевидцы сняли косолапого на местном вокзале.











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По словам местных жителей, по улицам посёлка гулял медвежонок, которому примерно 8 месяцев.Как сообщили «Байкал-Daily» в администрации Муйского района, зверь ходил по посёлку позавчера, 23 июля, местные власти среагировали в тот же день.- Позвонили главному охотоведу нашего района, он выделил двух охотников. Они пошумели, отогнали животное в лес. На следующее утро мы отправили заявку в Бурприроднадзор на трёх медведей, которую нам позже согласовали. Есть два охотника, которые имеют лицензию, в этот период будут заниматься отстрелом медведей, которые зайдут на территорию поселений, - сообщил «Байкал-Daily» исполняющий обязанности руководителя администрации Муйского района Виктор Пинтаев.