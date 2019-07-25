25 Июля

Фестивальный день для всей семьи в Улан-Удэ 27 июля

24 Июля

Популярное

В Бурятии медведя, гулявшего у роддома, отогнали в лес

В Бурятии медведя, гулявшего у роддома, отогнали в лес
Происшествия, 
Медвежонку, который разгуливал по улицам Таксимо, примерно 8 месяцев

В паблике Crimburyatia.ru появилось новое видео с медведем, который забрёл в посёлок Таксимо Муйского района Бурятии. На этот раз очевидцы сняли косолапого на местном вокзале.



Как отметили местные жители, это был тот же самый зверь, который недавно был замечен в Таксимо возле роддома и магазина.



По словам местных жителей, по улицам посёлка гулял медвежонок, которому примерно 8 месяцев.

Как сообщили «Байкал-Daily» в администрации Муйского района, зверь ходил по посёлку позавчера, 23 июля, местные власти среагировали в тот же день.

- Позвонили главному охотоведу нашего района, он выделил двух охотников. Они пошумели, отогнали животное в лес. На следующее утро мы отправили заявку в Бурприроднадзор на трёх медведей, которую нам позже согласовали. Есть два охотника, которые имеют лицензию, в этот период будут заниматься отстрелом медведей, которые зайдут на территорию поселений, - сообщил «Байкал-Daily» исполняющий обязанности руководителя администрации Муйского района Виктор Пинтаев.
медведь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вор спрятался за грудой металлолома
В Бурятии вор спрятался за грудой металлолома
Происшествия, 25.07.2019
В Гусиноозёрске сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу
В Бурятии медведя, гулявшего у роддома, отогнали в лес
В Бурятии медведя, гулявшего у роддома, отогнали в лес
Происшествия, 25.07.2019
Медвежонку, который разгуливал по улицам Таксимо, примерно 8 месяцев
В Бурятии по звуку бензопилы нашли «чёрного» лесоруба
В Бурятии по звуку бензопилы нашли «чёрного» лесоруба
Происшествия, 25.07.2019
Во время рейдового патрулирования в лесах Бичурского района лесничий с сотрудником полиции услышали звук бензопилы
В Забайкалье пьяного водителя осудили за гибель девочки
В Забайкалье пьяного водителя осудили за гибель девочки
Происшествия, 25.07.2019
Погибшая девочка собиралась купить бабушке подарок на 8 марта
Улан-удэнец прибрал забытый женщиной телефон
Улан-удэнец прибрал забытый женщиной телефон
Происшествия, 25.07.2019
Поймать грабителя помогла бабушка потерпевшей
Улан-удэнец обокрал магазин бытовой химии
Улан-удэнец обокрал магазин бытовой химии
Происшествия, 25.07.2019
Он сложил товар в пакет и вышел из магазина в обход кассы
В Усть-Илимске налётчик напал на офис с отвёрткой
В Усть-Илимске налётчик напал на офис с отвёрткой
Происшествия, 25.07.2019
Не обнаружив денег в сейфе, преступник скрылся
В Забайкалье бизнесмен предложил взятку полицейским за кроссовки
В Забайкалье бизнесмен предложил взятку полицейским за кроссовки
Происшествия, 25.07.2019
Кроссовки с логотипами известной фирмы были поддельными
В Иркутской области водителю «скорой» грозит до 12 лет за смерть беременной
В Иркутской области водителю «скорой» грозит до 12 лет за смерть беременной
Происшествия, 25.07.2019
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 июля в Качугском районе Иркутской области, в 1,5 километрах от села Харбатово в ДТП погибла беременная женщина
В Бурятии сборщик конопли заказал такси
В Бурятии сборщик конопли заказал такси
Происшествия, 25.07.2019
Он выехал из Улан-Удэ в Иволгинский район специально для сбора конопли
Пожилая иркутянка перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
Пожилая иркутянка перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
Происшествия, 25.07.2019
Она надеялась получить компенсацию за испорченные лекарства в 2015 году
В Бурятии горели дома, гараж и зимовье
В Бурятии горели дома, гараж и зимовье
Происшествия, 25.07.2019
За сутки произошло 13 пожаров
В Бурятии потушили 14 лесных пожаров
В Бурятии потушили 14 лесных пожаров
Происшествия, 25.07.2019
Сегодня продолжаются работы по тушению ещё двух лесных пожаров

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^