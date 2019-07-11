46-летний водитель получил травмы
Ночью 9 июля в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП на автодороге «Улан-Удэ – Кижинга – Хоринск».
46-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя со стороны Онохоя в направлении Заиграево, на 49 км. не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель получил травмы. Он был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Мухоршибири водитель «Жигулей» насмерть сбил пенсионерку.
В Бурятии опрокинулась «Тойота Виш»
Происшествия, Фото:
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