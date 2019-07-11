ДТП произошло прямо на «зебре»
Накануне, 10 июля в селе Мухоршибирь погибла 70-летняя женщина. Её около 9 часов утра сбил 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106».
Наезд произошёл в зоне пешеходного перехода.
Пенсионерка получила многочисленные травмы и была доставлена в Мухоршибирскую центральную районную больницу уже в состоянии комы. Пожилая женщина скончалась через несколько часов, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 9 июля в Иволгинском районе на трассе насмерть сбили мужчину, переходившего дорогу.
В Бурятии водитель «Жигулей» насмерть сбил пенсионерку
Происшествия, Фото:
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