

С 13:33 до 14:21 произошло ДТП. Автомобиль врезался в трамвай на Элеваторе. Было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 4 в одну сторону. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя 48 минут.



Под вечер, с 17:25 до 18:20, из-за схода вагона трамвая маршрута №1 в районе перекрёстка проспект 50-летия Октября и улицы Гагарина, в сторону Шишковки, было закрыто движение трамваев маршрута №1 в одну сторону, маршрута №4 в обе стороны. Схема движения трамваев также была изменена. Трамваи простаивали 55 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.





Накануне, 5 июля, в Улан-Удэ трижды с рельсов сходили трамваи. С 10:07 до 10:49 сошёл вагон маршрута №1 в районе перекрёстка Проспект 50-летия Октября и улицы Гагарина, в сторону Шишковки. Было закрыто движение трамваев маршрута №1 в одну сторону, маршрута №4 в обе стороны. Трамваи двигались по изменённому маршруту. Время простоя составило 42 минуты.