Пассажирам сгоревшего в аэропорту Нижнеангарска Ан-24, которые лишились документов, обещают помочь
Пассажиры могут обратиться в межмуниципальный отдел МВД России «Северобайкальский» по следующим адресам: посёлок Нижнеангарск, ул. Козлова, 6, (контактные телефоны: 8 (30130) 47 4 52, 8 914 839 23 13); городе Северобайкальск, ул. Студенческая, 2 (контактные телефоны: 8 (30130) 20 7 13, 8 924 015 70 00 - Кучерук Игрь Владимирович- заместитель начальника МО МВД России «Северобайкальский»-начальник полиции).
Гражданам будет оказана помощь в восстановлении паспортов, сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в аэропорту Нижнеангарска прилетевший из Улан-Удэ пассажирский Ан-24 выкатился за пределы «взлётки», врезался в очистные сооружения и загорелся. В результате катастрофы погибли два пилота.
МВД Бурятии поможет пассажирам Ан-24 со сгоревшими документами
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пассажиры самолёта, который совершил жёсткую посадку и загорелся в Нижнеангарске, совсем не паниковали
В Улан-Удэ подросток рассчитывался в магазинах чужой картой
Следователи изъяли документы, которая подтверждает преступную деятельность
На место катастрофы в Нижнеангарск из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации
Пассажирам сгоревшего в аэропорту Нижнеангарска Ан-24, которые лишились документов, обещают помочь
Глава Бурятии дал поручение министру здравоохранения провести телемост с Нижнеангарском
На месте авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарска работают больше 50 человек
Пассажирский самолёт в аэропорту Нижнеангарска выехал за пределы полосы и загорелся
Пожар произошёл сегодня утром в Закаменске
Гражданин надеялся получить компенсацию за некачественные лекарства
Преступник проник в квартиру пожилой женщины через балкон
Есть угроза подтопления ещё почти 900 домов
По версии следствия, взятка составила 360 тысяч рублей
Мужчина хотел вернуть паспорт за вознаграждение
В автомобиле обнаружили гашиш и шприц с гашишным маслом