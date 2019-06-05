В Бурятии ежедневно патрулируют леса
С начала пожароопасного периода сотрудники полиции составили 699 административных протоколов по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Всего по России за данный период за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составлено 1 212 протоколов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Также сотрудники полиции в текущем году установили 25 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.
Так, днём 16 мая в Убукунском участковом лесничестве был ликвидирован пожар на площади более 100 гектаров. Полицейскими установлено, что пожар произошел по вине 35-летнего жителя села Тохой. Мужчина развёл костер в лесном массиве. В отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 8.32 КоАП РФ и возбуждено уголовное дело.
К уголовной ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений будет привлечена также 34-летняя жительница Заиграево.
20 мая женщина, распивая спиртные напитки в лесном массиве вместе с сожителем, бросила непотушенный окурок на сухую траву. Вследствие этого лесной пожар распространился на площади 0,5 гектаров. В тушении пожара принимали участие сотрудники лесной охраны и отдела МВД.
В Бурятии поймали 25 виновников лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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