В Бурятии поймали 25 виновников лесных пожаров

В Бурятии ежедневно патрулируют леса



С начала пожароопасного периода сотрудники полиции составили 699 административных протоколов по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Всего по России за данный период за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составлено 1 212 протоколов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Также сотрудники полиции в текущем году установили 25 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.



Так, днём 16 мая в Убукунском участковом лесничестве был ликвидирован пожар на площади более 100 гектаров. Полицейскими установлено, что пожар произошел по вине 35-летнего жителя села Тохой. Мужчина развёл костер в лесном массиве. В отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 8.32 КоАП РФ и возбуждено уголовное дело.



К уголовной ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений будет привлечена также 34-летняя жительница Заиграево.



20 мая женщина, распивая спиртные напитки в лесном массиве вместе с сожителем, бросила непотушенный окурок на сухую траву. Вследствие этого лесной пожар распространился на площади 0,5 гектаров. В тушении пожара принимали участие сотрудники лесной охраны и отдела МВД.



